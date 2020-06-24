بورصة دبي تخسر 2 مليار درهم بختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.01% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.3 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 333.7 مليون سهم محققة ما قيمته 327.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5202 صفقة لعدد 33 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، تلاه قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%.





وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22 مليون ورقة بقيمة 62.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.40%.