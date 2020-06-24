بورصة دبي تخسر 2 مليار درهم بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:06 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.01% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.3 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 333.7 مليون سهم محققة ما قيمته 327.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5202 صفقة لعدد 33 سهماً.


وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، تلاه قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%.
 

وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22 مليون ورقة بقيمة 62.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.40%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الغلق

أخبار تهمك

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 40 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى بختام تعاملات جلسة الأحد

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للتراجع بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.19% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق دبي يخسر 23.02 نقطة بختام جلسة الثلاثاء

مؤش سوق دبي المالي يهبط 1.03% بختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.46% بختام تعاملات الثلاثاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!