عاجل.. المجلس الملي الإنجيلي يعلن تأجيل فتح الكنائس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
عقد المجلس الملي الإنجيلي، ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، اجتماعًا اليوم الأربعاء، عبر وسائل التواصل الإليكترونيّ.

في بداية الاجتماع، ثمَّن أعضاء المجلس، قرارات رئاسة الوزراء بشأن عودة الحياة للشارع المصري، مع أهمية الأخذ في الاعتبار كافة لإجراءات الوقائيّة والتي من شأنها حماية المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة، وذلك لحين إشعار آخر، مشيرةً إلى استمرار تعليق العبادة داخل الكنائس باقي أيام الأسبوع حتى ٦ يوليو، وذلك حتى يتمكن رؤساء المذاهب مع مجامعهم دراسة تفاصيل خطة عودة الكنائس الإنجيليَّة، مع الالتزام بتقرير لجنة إعادة فتح الكنائس، واللجنة الطبية، على أن يجتمع المجلس الملي ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة يوم الاثنين ٦ يوليو، لمناقشة وإقرار الخطة التدريجية لعودة فتح الكنائس. 

 الأفراح والجنازات
وفيما يخص الأفراح والجنازات، يتم الالتزام الحضور بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد ٢ متر مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.

ويتم السماح بإجراءات الرسامة والتنصيب بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد ٢ متر مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة. 

وأشارت الطائفة، إلى تعليق الزيارات الرعوية، مع ضرورة استمرار العمل الرعوي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قرار فتح الكنائس، ويستمر البث المباشر للخدمات التي تقدمها الكنيسة خلال أيام الأسبوع ولا يجوز عمل العشاء الرباني إلَّا في إطار العودة إلى الكنائس والعبادة الجماعية.

خطة العودة التدريجية
بخصوص بيوت المؤتمرات، يتم تكليف رؤساء المذاهب الإنجيليَّة مع مجالس إدارة بيوت المؤتمرات لوضع خطة العودة التدريجية للعمل في ضوء القرارات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وفي ضوء خطة العمل الخاصة بلجنة عودة فتح الكنائس الإنجيليَّة؛ على أن تكون الخطة جاهزة للعرض على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمصر في اجتماعه القادم يوم ٦ يوليو.

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