صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:03 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5179.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% رابحاً 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5669.35 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4212.60 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.25 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.9 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.12%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

 
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 51.92%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 34.30%، ثم سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.80% ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.31%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 7.68%.

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