أوبرا برشلونة تفتح أبوابها "للنباتات فقط" بعد جائحة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
وكالات

تميزت أولى الحفلات الموسيقية بعد جائحة "كوفيد 19" في مسرح ليسيو الكبير بمدينة برشلونة الإسبانية، بأن عازفي الآلات الوترية الأربعة قدموا عرضهم أمام جمهور، تألف من النباتات وغاب عنه البشر.

 

وأراد المنظمون من خلال هذه الفكرة أن يلعبوا على وتر "علاقة الإنسان بالطبيعة"، التي استعادت حقوقها في مرحلة الحجر المنزلي.

 

ففي الحفلة التي أقيمت الاثنين منهية أشهرا من الصمت، احتشدت 2292 نبتة من أشجار اللبخ والنخيل على أرضية المسرح ومدرجاته وشرفاته الثلاث، وشكل لونها الأخضر لوحة ملونة مع المقاعد الحمر والأعمدة الذهب لدار الأوبرا العريقة التي تعتبر أحد المعالم الكبيرة في المدينة.

 

وللجمهور النباتي، عزف رباعي الآلات الوترية مقطوعة نباتية أيضا هي "الأقحوان" للإيطالي جاكومو بوتشيني، باحترافية لا تقل عن تلك التي يعزفون بها أمام جمهور حقيقي.

 

وهدف هذا العرض الذي صممه الفنان أوخينيو أمبوديا إلى حض البشر على التفكير في "الاستدامة"، وفي "علاقاتهم مع الطبيعة".

 

واستوحى أمبوديا الفكرة من فترة الحجر المنزلي، إذ لاحظ أن زقزقة العصافير خلالها كانت أقوى من أي وقت مضى، ورأى النباتات قرب منزله تنمو خلالها بنشاط غير مسبوق.

 

وشرح أمبوديا خلال مؤتمر صحفي إنه شاء من خلال الانتشار الكثيف والسريع للنباتات في المسرح أن يحوله "مكانا نابضا بالحياة رغم كونه فارغا".

 

أما المدير الفني لمسرح ليسيو فيكتور غارسيا دي غومار، فرأى في هذا المشهد "قصيدة بصرية"، معتبرا أنها "استعارة ذكية تعيد إلينا البسمة".

 

ونقل الحفل في بث حي على الموقع الإلكتروني للمسرح، بغية إتاحة الفرصة أمام المهتمين لعرضها على النباتات في منازلهم.

 

وقال أمبوديا: "إنها كغيرها من الحفلات، ونحن نحترم الجمهور كما في كل الأنشطة التي يحتضنها مسرح ليسيو".

 

وأضاف: "أعتقد أن كل هذه النباتات، في قرارة أنفسها، في خلاياها، في بنائها الضوئي، ستتأثر بكونها حضرت هذا الحفل".

 

وبعد الفعالية الغريبة، ستوزع كل النباتات على عاملين في قطاع الرعاية الصحية ساهموا خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 28300 شخص في إسبانيا.

أخبار تهمك

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 41 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!