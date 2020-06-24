انخفاض الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي بنسبة 2.6 % بسبب كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
قالت ريستاد انريجي لاستشارات الطاقة اليوم الثلاثاء إن الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي من المنتظر أن ينخفض 2.6 بالمئة هذا العام بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، بعد توقعات سابقة أشارت إلى نمو.


وكانت ريستاد انرجي قد توقعت أن اجمالي انتاج الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 4233 مليار متر مكعب في 2020 من 4069 مليار متر مكعب العام الماضي.


لكنها الآن تتوقع أن الإنتاج هذا العام سيبلغ 3962 مليار متر مكعب وسيرتفع إلى 4015 مليار متر مكعب في 2021 وإلى 4094 مليار متر مكعف في 2022 .

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