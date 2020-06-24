بيراميدز: جلسة المدربين كانت مهمة.. وطلبنا معرفة موعد استكمال الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:44 م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
علي نبوي
أشاد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز على الجلسة التي عقدها اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة الخماسية مع مدربي أندية الدوري الممتاز للحديث على الأمور الخاصة بعودة الدوري واستئناف المسابقة المحلية في أقرب وقت ممكن مشددا على أن الجلسة كانت مهمة ومثمرة للغاية بالنسبة لجميع مدربي الأندية وكل مدرب طرح وجهة نظره.

أوضح فتح الله عقب حضوره اجتماع المدربين مع اتحاد الكرة أن عودة الدوري واستكماله أمر واقع ولابد من الحديث في شكل التحضير للإعداد والترتيب لخوض المباريات مشددا على أن اللجنة الخماسية ردت على جميع استفسارات المدربين وطمأنت الجميع بشأن الفترة المقبلة ووضعت أمامها كل المشاكل التي تحدث عنها المدربون لتكون في حسبانها عند وضع جدول الدوري وغيره من القرارات في المرحلة المقبلة.

فتح الله شدد على أن المدربين كان هدفهم الأساسي هو معرفة موعد انطلاق واستكمال الدوري لأن المدرب يرغب في وضع جدوله وبرنامج تدريباته اليومي والتركيز كان عى موعد انطلاق البطولة خاصة وأن فترة التوقف كانت طويلة للغاية وكل الأندية تحتاج لوقت للإعداد لاستكمال المسابقة، مشيرا إلى أن اللجنة وعدت بإعلان جدول المباريات قريبا مع مراعاة كل مطالب المدربين.

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