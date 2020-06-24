التنمية المحلية: ترك مسافة "متر" بين كل زبون وآخر بالمقاهي والمطاعم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن تكليفات رئيس مجلس الوزراء أمس بما يتعلق بالمطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات اعتبارًا من السبت القادم 27 يونيو حتى العاشرة مساءً، تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.





وأضاف "قاسم"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق بين وزيري السياحة والتنمية المحلية بهذا الشأن بحيث يقوم مدير المنشاة أو المطعم بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالقرارات والاشتراطات العامة الواجب توافرها حتى يتثنى له التشغيل.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه الاشتراطات تتمثل في العمل بـ 25% من الطاقة الاستيعابية حسب السعة المكانية وقدرة المكان على أن يخدم على العملاء، مع ترك مسافة بين كل تربيزة وأخرى 2 متر، وبين كل زبون وآخر متر، ولو كان هناك عائلة معًا يكون بحد أقصى 6 أفراد لتحقيق التباعد، مع وضع مطهرات وادوات تعقيم على الترابيزات، مع حظر تقديم الشيشة بالمقاهي وهذا شرط أساسي، مع تطهير وتعقيم الأثاث والأرضيات والترابيزات والأسانسيرات وغيره، مشددًا على ان مخالفة الاشتراطات يترتب عليها سحب رخصة المنشأة وإغلاقها.









وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.



