السياحة العالمية: تخفيف قيود عدد من الوجهات حول العالم

قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن استئناف السياحة أمر حيوي ومهم حيث تمثل أحد ركائز الأعمال التجارية والاقتصادات الوطنية.





جاء ذلك في تقرير حديث لمنظمة السياحة العالمية عن تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم، مما سمح باستئناف السياحة في عدد متزايد من الوجهات.





وأشار إلى أن عدد الوجهات التي بدأت في تخفيف القيود للحد من انتشار فيروس في تزايد، وهو الأمر الذي يتم بطريقة مدروسة.