السياحة العالمية: تخفيف قيود عدد من الوجهات حول العالم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن استئناف السياحة أمر حيوي ومهم حيث تمثل أحد ركائز الأعمال التجارية والاقتصادات الوطنية.

جاء ذلك في تقرير حديث لمنظمة السياحة العالمية عن تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم، مما سمح باستئناف السياحة في عدد متزايد من الوجهات.

وأشار إلى أن عدد الوجهات التي بدأت في تخفيف القيود للحد من انتشار فيروس في تزايد، وهو الأمر الذي يتم بطريقة مدروسة.
وأكد أن الأزمة لا زالت مستمرة وأن المنظمة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء حول العالم للتخفيف من تأثير الوباء حتى يمكن للسياحة أن تعود بشكل كامل في الوقت المناسب لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

يذكر أن تقرير منظمة السياحة العالمية قد أظهر تقريرها أن قطاع السياحة العالمي بدأ في إعادة التشغيل ببطء، واعتبارًا من 15 يونيو أظهر التقرير أن 22٪ من جميع الوجهات حول العالم أي 48 مقصدًا سياحيًا بدأ في تخفيف إجراءات الحظر، مقارنة بـ 3٪ فقط أي 7 مقاصد سياحية، في 18 مايو. 

كما أظهر التقرير أن 65٪ من جميع المقاصد حول العالم أي 141 مقصدًا لا زالت مغلقة بالكامل أمام السياحة الدولية، وأيضًا 37 مقصدًا في أوروبا. 

في حين أن 24 دولة من أصل 26 أعضاء الشنجن رفعت قيود السفر، وأيضًا 6 مقاصد في أمريكا، بما في ذلك 5 دول جزرية صغيرة نامية قد رفعت قيود السفر، وكذلك 3 مقاصد في آسيا والمحيط الهادئ، ودولتان رفعت قيود السفر، وفي أفريقيا اثنين من المقاصد رفعت قيود السفر. 

واعتبارًا من 15 يونيو، كانت 24٪ من جميع المقاصد السياحية حول العالم بما في ذلك 51 مقصدًا تفرض قيودًا على السفر الآن لمدة 19 أسبوعًا و37٪ بما يمثل 80 مقصدًا لمدة 15 أسبوع، وفي أفريقيا تبلغ نسبة المقاصد التي تظل فيها الحدود مغلقة أمام السياح الآن 85٪. 

وفي أمريكا، تحتفظ 76٪ من الوجهات بإغلاق كامل للحدود، وكذلك 67٪ من الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ، و92٪ من الوجهات في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، تم تقليل عمليات إغلاق الحدود الكاملة إلى 26٪ من جميع الوجهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر فيروس كورونا السياحه الدوليه السياحة العالمية

أخبار تهمك

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 4 ساعات

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ 40 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ ساعة و 26 دقيقة

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على مستخدمي الآيفون في مصر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

السعودية تحتفظ بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية حتى 2023

زوراب بولوليكاشفيلي يشيد بدعم رئيس الوزراء للسياحة في مصر

وزيرة السياحة: وضعنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ونفذنا محاوره

السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا دوليا بحضور "المشاط" ومحافظ جنوب سيناء ببورصة لندن

"السياحة العالمية": تراجع عدد السياح في العالم بنسبة 30% خلال 2020

الأمم المتحدة: انخفاض معدلات السياحة الدولية بنسبة 70% خلال 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:56 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!