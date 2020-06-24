السياحة العالمية: تخفيف قيود عدد من الوجهات حول العالم
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:32 م
حسام زيدان
قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن استئناف السياحة أمر حيوي ومهم حيث تمثل أحد ركائز الأعمال التجارية والاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في تقرير حديث لمنظمة السياحة العالمية عن تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم، مما سمح باستئناف السياحة في عدد متزايد من الوجهات.
وأشار إلى أن عدد الوجهات التي بدأت في تخفيف القيود للحد من انتشار فيروس في تزايد، وهو الأمر الذي يتم بطريقة مدروسة.
وأكد أن الأزمة لا زالت مستمرة وأن المنظمة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء حول العالم للتخفيف من تأثير الوباء حتى يمكن للسياحة أن تعود بشكل كامل في الوقت المناسب لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
يذكر أن تقرير منظمة السياحة العالمية قد أظهر تقريرها أن قطاع السياحة العالمي بدأ في إعادة التشغيل ببطء، واعتبارًا من 15 يونيو أظهر التقرير أن 22٪ من جميع الوجهات حول العالم أي 48 مقصدًا سياحيًا بدأ في تخفيف إجراءات الحظر، مقارنة بـ 3٪ فقط أي 7 مقاصد سياحية، في 18 مايو.
كما أظهر التقرير أن 65٪ من جميع المقاصد حول العالم أي 141 مقصدًا لا زالت مغلقة بالكامل أمام السياحة الدولية، وأيضًا 37 مقصدًا في أوروبا.
في حين أن 24 دولة من أصل 26 أعضاء الشنجن رفعت قيود السفر، وأيضًا 6 مقاصد في أمريكا، بما في ذلك 5 دول جزرية صغيرة نامية قد رفعت قيود السفر، وكذلك 3 مقاصد في آسيا والمحيط الهادئ، ودولتان رفعت قيود السفر، وفي أفريقيا اثنين من المقاصد رفعت قيود السفر.
واعتبارًا من 15 يونيو، كانت 24٪ من جميع المقاصد السياحية حول العالم بما في ذلك 51 مقصدًا تفرض قيودًا على السفر الآن لمدة 19 أسبوعًا و37٪ بما يمثل 80 مقصدًا لمدة 15 أسبوع، وفي أفريقيا تبلغ نسبة المقاصد التي تظل فيها الحدود مغلقة أمام السياح الآن 85٪.
وفي أمريكا، تحتفظ 76٪ من الوجهات بإغلاق كامل للحدود، وكذلك 67٪ من الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ، و92٪ من الوجهات في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، تم تقليل عمليات إغلاق الحدود الكاملة إلى 26٪ من جميع الوجهات.
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