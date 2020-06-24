هاري كين: لا توجد مشكلة لدي مع طريقة مورينيو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:27 م
هاري كين
هاري كين

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه لا يعاني من أي مشكلة بسبب أسلوب لعب المدرب جوزيه مورينيو عقب تسجيله الهدف الثاني خلال الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وكان هذا أول هدف لكين منذ تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال توقف الموسم لثلاثة أشهر وساعد توتنهام في تحقيق أول انتصار في ثماني مباريات بجميع المسابقات ليصبح في المركز السابع بالدوري.

وقال بول ميرسون محلل محطة سكاي سبورتس عقب تعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي إن كين يعاني لهز الشباك في ظل أسلوب مورينيو المتحفظ وإن المهاجم يفكر في الانتقال لفريق آخر اذا استمر هذا النهج.

وأبلغ كين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"لا توجد مشكلة لدي مع طريقة المدرب. هو يلعب للفوز وكذلك نحن وبالتأكيد يجب أن نتقدم ونسعى للفوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وأضاف :"الناس والنقاد لديهم آراء ولكنني أشعر بحالة جيدة وبإيجابية وأحاول ألا أنصت للضجة في الخارج".

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