التجارة العالمية تتراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني من 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية، تسجيل التجارة في العالم تراجعا تاريخيا بنسبة 18.5 في المائة في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أكدت أن الانكماش سيكون أقل خطورة من المتوقع بفضل "استجابة الحكومات السريعة".









وبحسب "رويترز"، قال روبيرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة وفق ما نقل عنه بيان، "إن انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو بحجم لا مثيل له، سيكون في الواقع الانهيار الأكبر على الإطلاق".









وأضاف "لكن هناك مع ذلك جانبا مريحا مهما، كان يمكن أن يكون الانهيار أسوأ بكثير، إنه نبأ إيجابي بالفعل، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتراخي".









وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية، تراجع حجم تجارة البضائع بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من العام. وتشير التقديرات الأولى للفصل الثاني، الفترة التي أثر فيها الفيروس وإجراءات العزل المرتبطة به في قسم كبير من سكان العالم، إلى تراجع بنحو 18.5 في المائة.









وعدّ مدير المنظمة القرارات المتخذة من جانب الحكومات "كانت ضرورية لتخفيف الضربة التي تلقاها الإنتاج والتجارة"، مؤكدا أنها ستواصل تأدية دور مهم عبر تحديد وتيرة الانتعاش الاقتصادي.









وقال "لضمان انتعاش قوي للإنتاج والتجارة في عام 2021، ينبغي أن تذهب جميع السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية والتجارية في الاتجاه نفسه". وقالت المنظمة "إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الأشهر الأولى من العام بسبب جائحة كوفيد - 19 لكنها لم تنحدر إلى التوقعات الأسوأ".









وفي (أبريل)، توقعت المنظمة ومقرها جنيف تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32 في المائة في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24 في المائة في عام 2021.









ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة أمس، لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.









وقال المدير العام "تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا، في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، لكن ثمة جانبا إيجابيا، أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".









وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه من غير المرجح تحقق التوقعات التشاؤمية بشأن التجارة العالمية، بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية دلالات على التعافي.









وعرضت المنظمة، ومقرها جنيف، توقعات معدلة أكثر تفاؤلا من التي أعلنتها في (أبريل) الماضي، عندما توقعت انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 32 في المائة هذا العام في أسوأ السيناريوهات.









وتقول المنظمة الآن "إن نسبة التراجع قد تصل إلى 13 في المائة فقط"، متوقعة تحقيق نمو طفيف خلال الأرباع المتبقية من هذا العام.







