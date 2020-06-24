لايبزج يجديد عقد نجم الفريق حتى 2023

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تجديد عقد لاعب خط وسطه كيفن كامبل لمدة عامين، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

ويلعب السلوفيني كامبل /29 عاما/ لفريق لايبزج منذ عام 2017، وعاد مؤخرا إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة في الكاحل، كانت قد أبعدته عن الفريق طوال ستة أشهر.

وقال كامبل :"إنني سعيد حقا بتمديد فترة التعاقد. رغم الإصابة، أبدى النادي رغبة واضحة في استمراري بالفريق لأعوام مقبلة، وأعتقد أنني أثبتت جدارتي بدعمهم منذ عودتي."

وأضاف :"أشعر بحماس إزاء المستقبل، نتطلع إلى إنجاز الكثير وأود أن ألعب دورا في ذلك كلاعب ذو خبرة ضمن فريق يحظى بالعناصر الشابة والموهوبة."

وقال ماركوس كوريشه مدير الكرة بالنادي :"كيفن واحد من القادة الحقيقيين بفريقنا، داخل الملعب وخارجه. لقد أظهر منذ عودته من غياب طويل بسبب الإصابة، مدى أهميته بالنسبة لنا، ومدى تجسيده لطريقة اللعب التي نود تقديمها."

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