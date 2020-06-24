Spotify يطلق "ذكرياتك من الصيف الماضي" ويشارك توقّعاته لأغاني صيف 2020

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:07 م
Spotify
Spotify
أحمد رمضان متولي

أعلن Spotify عن افتتاح موسم الموسيقى هذا الصيف من خلال إطلاق "ذكرياتك من الصيف الماضي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي قائمة أغاني مخصّصة لك، كي تسترجع أغنياتك المفضلة من فصل الصيف الماضي. كما يعلن Spotify عن توقّعاته لأغاني صيف 2020.

 

"ذكرياتك من الصيف الماضي" – جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!

 

"ذكرياتك من الصيف الماضي" هي قائمة تشغيل مخصّصة تضم أبرز أغنياتك المفضلة من فصل الصيف الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صمّمت هذه القائمة خصيصًا لك، لتعود بك إلى الزمن الجميل وتستمع إلى الأغاني التي تحبها والتي قد تكون نسيتها.  ذكرياتك من الصيف الماضي متاحة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وللمستمعين بشكل مجاني أو للمشتركين بخدمة الـPremium عبر أنظمة تشغيل iOS وأندرويد.

 

ويحتاج المستمعون كي يتأهّلوا للاستمتاع بـ "ذكرياتك من الصيف الماضي" إلى أن يكونوا قد استمعوا إلى الأغاني الصيفية في السنوات السابقة، أي يجب أن يكونوا قد استمعوا إلى مجموعة من الأغاني خلال صيف 2019 و/أو في فصل من فصول الصيف منذ عام 2016 وحتى الآن.

 

تريد الاستراحة قليلًا والهروب إلى عالم الموسيقى؟ هل تعرّفت إلى Spotify حديثًا؟ لقد أحضرنا لك شيئًا قد يعجبك – قم بزيارة الملتقى الصيفي لـ Spotity كي تجد "ذكرياتك من الصيف الماضي"، بالإضافة إلى مزيج من أبرز قوائم الموسيقى لهذا الصيف.

 

توقّعات الأغاني هذا الصيف من Spotify

 

أما توقعاتنا للأغنيات التي ستتصدر اهتمامات المستمعين هذا الصيف، فتمتد عبر مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية، وبُنيت عبر عدد من العوامل التي نستند إليها لإنشاء هذه التوقعات، مثل عدد المرات التي تم فيها الاستماع للأغنية، والمسار الحالي لها، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية من فريق تحرير الموسيقى العالمي لـ Spotify.

 

بالنسبة للتوقعات لأغاني الصيف في مصر، تبرز أغنية "المليونير" لفرقة المدفعجية، والتي كانت من الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضاني "100 وش"، إلى جانب "اللحظة الحلوة" للفنان الرائع تامر حسني، و"سجارة" للفنان عفروتو، بالإضافة إلى "شيراتون"، وهي أحدث أغنية لمروان موسى. كما تبدو ان اغنية "اللي قادره" لأمل ماهر التي تنتصر لأحلام المرأة من الأغنيات التي ستكون من اقوى أغاني الصيف.

 

واما في منطقة الخليج فتوقّعوا انتشار أغنية الفنانين علي جاسم وعلي ماجد "لحكتني للبستان". ومن المحتمل ان تصبح أغنية "بالله لا تختبره" للفنان فهد بن فصلة أكثر رواجًا في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى "طرشوله" لـQueen G و "أنا وياه" لبدر الشعيبي وكذلك أغاني القلوب الجريحه  "روح وانساني" لياسمين و "تدرون شقلي" للفنان محمود التركي.

 

وبالنسبة للمغرب وتونس والجزائر المؤشرات تتجه الى صعود أغنية  Africain”لـ Stormy و"Fratello" لـ TagneوStormy و Khtek وبالاضافة الى "في هواك" لـDidine Canon 16   وDjalil Palermo، و"انا نجري والزمان يجري" لزهير بهاوي.

 

أما في بلاد الشام، فيبدو أن أغنية "أنا لما بحب" لأمجد الجمعة ستكون من الأغاني الأكثر شيوعًا لهذا الموسم، بالإضافة إلى "أنا وياك" للفنان المحبوب زياد برجي، و"هذه أنت وهذا أنا" لأدهم نابلسي، و"دلع دلعونا" للرائع محمد عساف.

 

وبالطبع، ستصل الاتجاهات العالمية إلى جميع أنحاء المنطقة كذلك، وقد حدّد فريق Spotify الأغنيات التالية لتكون توقّعات صيف 2020، (الأغنيات مذكورة من دون الأخذ في عين الاعتبار أي ترتيب معيّن).  

أخبار تهمك

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 37 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ 18 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!