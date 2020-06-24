Spotify يطلق "ذكرياتك من الصيف الماضي" ويشارك توقّعاته لأغاني صيف 2020

أعلن Spotify عن افتتاح موسم الموسيقى هذا الصيف من خلال إطلاق "ذكرياتك من الصيف الماضي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي قائمة أغاني مخصّصة لك، كي تسترجع أغنياتك المفضلة من فصل الصيف الماضي. كما يعلن Spotify عن توقّعاته لأغاني صيف 2020.

"ذكرياتك من الصيف الماضي" – جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!

"ذكرياتك من الصيف الماضي" هي قائمة تشغيل مخصّصة تضم أبرز أغنياتك المفضلة من فصل الصيف الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صمّمت هذه القائمة خصيصًا لك، لتعود بك إلى الزمن الجميل وتستمع إلى الأغاني التي تحبها والتي قد تكون نسيتها. ذكرياتك من الصيف الماضي متاحة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وللمستمعين بشكل مجاني أو للمشتركين بخدمة الـPremium عبر أنظمة تشغيل iOS وأندرويد.

ويحتاج المستمعون كي يتأهّلوا للاستمتاع بـ "ذكرياتك من الصيف الماضي" إلى أن يكونوا قد استمعوا إلى الأغاني الصيفية في السنوات السابقة، أي يجب أن يكونوا قد استمعوا إلى مجموعة من الأغاني خلال صيف 2019 و/أو في فصل من فصول الصيف منذ عام 2016 وحتى الآن.

تريد الاستراحة قليلًا والهروب إلى عالم الموسيقى؟ هل تعرّفت إلى Spotify حديثًا؟ لقد أحضرنا لك شيئًا قد يعجبك – قم بزيارة الملتقى الصيفي لـ Spotity كي تجد "ذكرياتك من الصيف الماضي"، بالإضافة إلى مزيج من أبرز قوائم الموسيقى لهذا الصيف.

توقّعات الأغاني هذا الصيف من Spotify

أما توقعاتنا للأغنيات التي ستتصدر اهتمامات المستمعين هذا الصيف، فتمتد عبر مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية، وبُنيت عبر عدد من العوامل التي نستند إليها لإنشاء هذه التوقعات، مثل عدد المرات التي تم فيها الاستماع للأغنية، والمسار الحالي لها، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية من فريق تحرير الموسيقى العالمي لـ Spotify.

بالنسبة للتوقعات لأغاني الصيف في مصر، تبرز أغنية "المليونير" لفرقة المدفعجية، والتي كانت من الموسيقى التصويرية للمسلسل الرمضاني "100 وش"، إلى جانب "اللحظة الحلوة" للفنان الرائع تامر حسني، و"سجارة" للفنان عفروتو، بالإضافة إلى "شيراتون"، وهي أحدث أغنية لمروان موسى. كما تبدو ان اغنية "اللي قادره" لأمل ماهر التي تنتصر لأحلام المرأة من الأغنيات التي ستكون من اقوى أغاني الصيف.

واما في منطقة الخليج فتوقّعوا انتشار أغنية الفنانين علي جاسم وعلي ماجد "لحكتني للبستان". ومن المحتمل ان تصبح أغنية "بالله لا تختبره" للفنان فهد بن فصلة أكثر رواجًا في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى "طرشوله" لـQueen G و "أنا وياه" لبدر الشعيبي وكذلك أغاني القلوب الجريحه "روح وانساني" لياسمين و "تدرون شقلي" للفنان محمود التركي.

وبالنسبة للمغرب وتونس والجزائر المؤشرات تتجه الى صعود أغنية “Africain”لـ Stormy و"Fratello" لـ TagneوStormy و Khtek وبالاضافة الى "في هواك" لـDidine Canon 16 وDjalil Palermo، و"انا نجري والزمان يجري" لزهير بهاوي.

أما في بلاد الشام، فيبدو أن أغنية "أنا لما بحب" لأمجد الجمعة ستكون من الأغاني الأكثر شيوعًا لهذا الموسم، بالإضافة إلى "أنا وياك" للفنان المحبوب زياد برجي، و"هذه أنت وهذا أنا" لأدهم نابلسي، و"دلع دلعونا" للرائع محمد عساف.

وبالطبع، ستصل الاتجاهات العالمية إلى جميع أنحاء المنطقة كذلك، وقد حدّد فريق Spotify الأغنيات التالية لتكون توقّعات صيف 2020، (الأغنيات مذكورة من دون الأخذ في عين الاعتبار أي ترتيب معيّن).