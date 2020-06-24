هل أصيب وليد أزارو بفيروس كورونا؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:03 م
وليد أزارو
وليد أزارو
وكالات
أكد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري والمعار حالياً لصفوف الاتفاق السعودي، جون إدوارد، أن اللاعب سليم تماماً، ولم يتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بل يشارك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي.

وأضاف جون إدوارد في تصريحات لقناة النهار التليفزيونية، اليوم الأربعاء: "نادي الاتفاق السعودي يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب، وهناك مفاوضات جادة من أجل ذلك".

وأوضح:"الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب... كما أن وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوروبية."

وتابع: "النادي الأهلي كبير ونحترمه، وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم، بعد ختام إعارته في الاتفاق السعودي".

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