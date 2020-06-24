عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

واصلت الدوائر الرسمية الإثيوبية، تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن موقف بلادها من سد النهضة، والإصرار على المُضي قُدمًا في خطوات الملئ، رغم اعتراض مصر والسودان.





وقال السفير السابق لدى مصر، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية الحالي، دينا مفتي: إنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حول سد النهضة، والمعروف بـ"إعلان المبادئ".





ووصف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، التحركات المصرية بأنها تؤثر على المفاوضات الجارية، مؤكدًا رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق قبل بدء التعبئة، لكنها ستبدأ ملء السد بناءً على اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها الدول الثلاث عام 2015، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



