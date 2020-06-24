فاطمة ناصر تخضع لجلسة تصوير فرنسية من أجل غلاف "الشرقية"

تصدرت النجمة فاطمة ناصر غلاف مجلة الشرقية السعودية وهي أول مجلة سعودية للكاتبة والروائية سميرة خاشقجي وتأسست 1974.

وكانت فاطمة قد خضعت لجلسة تصوير في باريس خلال أسبوع الموضة في يناير وهو الغلاف الذي تأخر نشره نتيجة الكورونا.

ارتدت فاطمة في الصور ازياء لمصمم الازياء الايطالي انطونيو غريمالدي وهي اخر تصميماته لربيع ٢٠٢٠ وكانت فاطمة قد ارتدت من تصميماته من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كانت فاطمة قد اقتحمت مجال الإنتاج مؤخرا في تونس في مسلسل النوبة ٢ للمخرج عبد الحميد بوشناق الذي حقق نجاحا كبيرا في كل دول المغرب العربي وتحضر ناصر للعديد من الأعمال الجديدة ستبدأ تصويرها قريبا.