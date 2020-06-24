وفاة شقيقة المخرج عادل الأعصر ودفنها بمقابر الإمام الشافعى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



رحلت عن عالمنا مساء أمس، شقيقة المخرج عادل الأعصر، وتم دفنها بمقابر الأسرة بالإمام الشافعى،وشيع جثمانها صباح اليوم، بسبب الظروف التى نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرج عادل الأعصر مسلسل "يا انا يا جدو " الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة سارة سلامة، أحمد بدير، طارق صبري، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت ‏تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر‎ وعرض العمل على احدى القنوات العربية.


والجدير بالذكر أن المخرج عادل الأعصر قدم العديد من الأفلام خلال مشواره الفني منها "صفقة مع امرأة" بطولة حسين فهمى ومديحة كامل وعادل أدهم، و"دموع الشيطان" بطولة فريد شوقى وسماح أنور، و"الحلم القاتل" بطولة الهام شاهين ويوسف شعبان، و"العملية 42" بطولة محمود ياسين وبوسى، وعفريت النهار" و"الهروب إلى القمة" و"اختفاء جعفر المصرى" بطولة نور الشريف، و"بوابة ابليس" بطولة مديحة كامل وغيرها من الأفلام.

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