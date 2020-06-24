وزيرة الثقافة:"نلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
رشا عادل
اجتمعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برؤساء الهيئات لبدء تنفيذ خطط اسئناف العمل تدريجيًا، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة النشاط الثقافي.

وفي بداية الأجتماع أعربت إيناس عبد الدايم، عن سعادة الوسط الثقافى والفنى بالقرار وعودة الجمهور الى مقرات التنوير والذى يعد الطاقة المولدة للحراك الإبداعى.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال الأجتماعي:"إن عودة الفعاليات الثقافية والفنية يعد مردودا ايجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات، وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة والمتمثلة فى الالتزام بشغل نسبة 25 ‎%‎ فقط من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الثقافية واتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد الى جانب طرح دليل إرشادي توعوى للحفاظ على السلامة العامة للجمهور".


وأضافت:"أنه جار تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات فى جميع المواقع، وأن القرار يشمل المتاحف ومعارض الفنون التشكيلية وعروض السيرك القومى ومسارح الدولة وعروض دار الاوبرا والندوات والامسيات الثقافية والفكرية واستكمال بعض الانشطة التى كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا ومنح التراخيص الخاصة بالمصنفات الفنية وتابعت ان الانشطة ستبدأ بالمسارح المفتوحة التى تم إنشاؤها خلال فترة الصيف".

وتابعت:"انه سيتم استمرار تقديم الخدمات الثقافية الالكترونية اون لاين من خلال قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمى لها على شبكة الانترنت وتطوير وإثراء محتواهما".


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