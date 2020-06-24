جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الفرق النهائية

أعلن مجلس جامعة الأزهر، أن امتحانات الفرق النهائية ستبدأ الموافق 4 يوليو المقبل.

وأوضحت جامعة الأزهر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه من بداية أول يوليو ستضع كافة الكليات في القاهرة والأقاليم خطتها الاحترازية للمحافظة على سلامة الطلاب.

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نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم بالهجوم الإرهابى الذي قام به عناصر من حركة القوات الديموقراطية المتحالفة التي ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابى، مما أسفر عن مقتل ٢٠ مدنيا على الأقل.





وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].





وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة وترويع الآمنين من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].





كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.





احتفل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فرع اندونيسيا اليوم بتخريج الدفعة الثانية لهذا العام 2020 من طلاب المركز بنظام التعليم عن بعد، عبر الانترنت بتقنية الفيديو كونفرانس.





حضر الحفل من قيادات المنظمة العالمية لخريجى الازهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، عبدالدايم نصير– أمين عام المنظمة، ومستشار شيخ الأزهر، وأسامة ياسين – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والمستشار أحمد عبدالهادى نايبة عن معالى سفير مصر فى اندونيسيا.





ومن الجانب الاندونيسى حضر أديب عبدالصمد – نيابة عن وزير الشئون الدينية بدولة اندونيسيا ود. محمد زين المجد – رئيس فرع المنظمة باندونيسيا وقيادات المركز فرع اندونيسيا من الجانبين المصرى والاندونيسى.





من جانبه أشاد نصير بالنجاح والسبق الذى حققه المركز من خلال استخدام نظام التعليم عن بعد، ونجاح تلك التجربة مما يعكس الدور الفعال الذى تقوم به المنظمة والمركز فى خدمة الطلاب والتحاقهم بجامعة الأزهر، رغم الظروف العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.





تناول الحفل كلمات الترحيب من القيادات وعرض عدد من أنشطة الطلاب الدارسين بالمركز، لإظهار ادائهم باللغة العربية.





يأتى هذا الحفل تقديرًا للجهود المبذولة من جانب المركز فى تقديم الخدمات التعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، واستمرار لمواصلة العملية التعليمية رغم انتشار جائحة كورونا وتوقف التعليم المباشر ليأتى التعليم عن بعد خلال تلك الفترة بمثابة الأمل الذى يسعى إليه الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهربالقاهرة.