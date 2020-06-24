الإنجيلية تبدأ جلستها الطارئة لبحث قرار الحكومة بشأن فتح الكنائس

عقد منذ قليل، المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الملية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جلستها الطارئة لبحث قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فتح أبواب دور العبادة.





وأفاد مصدر كنسي، بأن الجلسة الطارئة لأعضاء المجلس الإنجيلي العام تواجه قرار يصعب في فتح أبواب الكنائس في الوقت الحالي، وذلك عقب إصابات البعض من رعاة وشيوخ الكنيسة الإنجيلية بفيروس كورونا المستجد.





وأكد المصدر لبوابة الفجر، أن هناك آراء مختلفة وسط أعضاء المجلس بين مؤيد لاستمرار الغلق وبين مؤيد لفتح أبواب الكنائس وسط شروط احترازية مشددة، لافتًا إلى أن الوضع صعب للغاية في اتخاذ القرارات بشأن تنظيم فتح أبواب الكنائس في الوقت الحالي.





وكانت الطائفة الإنجيلية شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.





وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح أمس، للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.





وكان المجلس الإنجيلي العام التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، عقد منذ قليل، اجتماعه للبت في أخذ قرارات جديدة وحسم موقفه بشأن قرارات مجلس الوزراء الأخير بشأن فتح دور العبادة السبت المقبل.





وأكد مصدر كنسي، لبوابة الفجر، أن المجلس الإنجيلي يجري حاليًا مناقشة قرار الحكومة بشأن السماح بفتح دور العبادة بصفة يومية وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل صلاة الجمعة وقداسات الأحد أو الجمعة.





واعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



