البرومو التشويقي لمسرحية "مشهور مش مشهور" يتخطى 100 ألف مشاهدة

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تخطى البرومو التشويقي لمسرحية "مشهور مش مشهور"، 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه المسرح القومي، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



مسرحية "مشهور مش مشهور" تدور أحداثها حول قصة كلخاس للماتب الروسي انطوان تشيكوف، ويشارك في بطولتها الفنان القدير سامي مغاوري ونادين خالد ومحمد طلبة، والمسرحية من إضاءة وإخراج مازن الغرباوي، وديكور مصطفى التهامي، وموسيقى إسلام علي.



وجدير بالذكر أن المسرحية من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، على القناة الرسمية لوزارة الثقافة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف" التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي.





