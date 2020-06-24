عبد الحفيظ يكشف تفاصيل جلسته مع لاعبي الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:40 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
سرد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق اليوم، في أول تجمع لهم  بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال عبدالحفيظ: بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا».

وأضاف: «قمنا بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشددا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات. 

وأكمل عبدالحفيظ: «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد».

وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.

أخبار تهمك

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 11 دقائق

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ يوم

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!