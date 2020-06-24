عبد الحفيظ يكشف تفاصيل جلسته مع لاعبي الأهلي

سرد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق اليوم، في أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.





وقال عبدالحفيظ: بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا».





وأضاف: «قمنا بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشددا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات.





وأكمل عبدالحفيظ: «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد».





وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.