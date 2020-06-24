أمير طعيمة عن قرار إلغاء الحظر: "توقعته من شهرين بس خدوا بالكم"

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قال الشاعر أمير طعيمة أنه توقع عودة الحياة لطبيعتها منذ فترة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب أمير طعيمة تغريدة قال فيها :"‏قلت الكلام ده من شهرين تقريبًا الدول لن تستطيع الصمود طويلا أمام خسائر الحظر الاقتصادية، حافظوا على نفسكم وخدوا بالكم كورونا ما زالت موجودة في الحظر وبدونه ربنا يسترها علي الجميع".



وكان أمير طعيمة قد توقع عودة الحياة لطبيعتها من خلال منشورًا كتبه في شهر أبريل الماضي عبى حسابه الشخصي على موقع" تويتر"‏، قال فيها :" العالم سيضطر للتعامل مع ‎فيروس كورونا كواقع، الحياة ستعود تدريجياً رغم وجود الفيروس، طول مدة الوضع الحالي معناه أن يموت عدد أكبر من الجوع بدلاً من عدد أقل بالكورونا.. الرهان سيكون على الشعوب وقدرتها على الحفاظ على سلامتها واستعدادات الدول لمصابين أكثر العالم بين اختيارين أحلاهما مر".



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار الفيروس.



وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي أمس حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا، قال إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، على أن تغلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.