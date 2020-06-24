1.18 مليار جنيه لتنفيذ 16 مشروع إسكان في الدقهلية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد كشك
حظيت محافظة الدقهلية، بتنفيذ العديد من المشرووعات فى قطاع الإسكان منذ عام 2014 وحتى الآن اي منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون البلاد، حيث تم تنفيذ 16 مشروعا على مستوى المحافظة بتكلفة مليار ١٨٦ مليون و٥٧٢ ألف.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المشروعات تمثلت في مشروعين لمركز ومدينة المنزله وهم عملية انشاء 90 وحدة سكنية (مرحله ثانيه) بعرفات شلبايه المنزله بتكلفة 10 مليون و700، عملية انشاءعدد (60) وحدة سكنيه (مرحله ثانيه) بعرفات شلبايه المنزله بتكلفة 7 مليون و200، واستكمال مشروعين بمركز ومدينة بني عبيد وهم عملية انشاء 10 وحدات سكنيه (مرحله ثانيه) بالصالحات بني عبيد بتكلفة 1 مليون و250.

عملية انشاء (100) وحده سكنيه (مرحله ثانيه باليوسيفيه بني عبيد بتكلفة 12مليون و223، واستكمال مشروع واحد بمركزومدينة بلقاس وهوعملية انشاء (30) وحده سكنيه (مرحله ثانيه) بالجزاير بلقاس بتكلفة 3ملايين و600،  واستكمال مشروعين بالمطريه وهم عملية انشاء 360 وحده سكنيه (مرحله ثانيه) بجوار الساحه الشعبيه المطريه بتكلفة 4 مليون و500، عملية انشاء 80 وحده سكنيه (مرحله ثانيه) بجوارالسكه الحديد المطريه بتكلفة 10 مليون و350، واستكمال ثلاثة مشاريع بمركز ومدينة اجاوهم.

عملية انشاء 10 وحدات سكنيه (مرحله ثانيه) بداي الناحيه اجا بتكلفة 1 مليون و200، عملية انشاء وحده 60 سكنيه (مرحله ثانيه) بصهرجت الصغرى اجا بتكلفة 9مليون و360 ألف.

ومشروع 96 وحدة سكنيه إسكان اجتماعي (مرحله ثالثه) بحوض السبعين نبروه بتكلفة 11 مليون و423، واستكمال ثلاثة مشاريع بمركز ومدينة المنزله وهم مشروع انشاء  4 إسكان اجتماعي "بدون محلات" (مرحله ثالثه) بعرفات شلبايه المنزله بتكلفة 17 مليون و123، مشروع انشاء 2 عماراة إسكان اجتماعي"بمحلات" بتكلفة 8 مليون و320، مشروع انشاء 2عمارات إسكان اجتماعي "بمحلات" (بمرحله ثالثه) بعرفات شلبايه المنزله بتكلفة 8 مليون و323، واستكمال ثلاثة مشاريع بمركز ومدينة جمصه وهم مشروع انشاء 36 عمارة إسكان اجتماعي (364) وحده سكنيه (مرحله أولى) بمدينة جمصه مقاولة شركة الجيزه للعامه للمقاولات بتكلفة 122 الف، مشروع انشاء عدد 34 عمارة إسكان اجتماعي (316) وحده سكنيه (مرحله أولى) بمدينة جمصه مقاولة الشركه المصريه العامه للمباني بتكلفة 105 الف، مشروع انشاء 178 إسكان اجتماعي (4272) وحده سكنيه "المنحه الاماراتيه" بالشيخ زايد جمصه بتكلفة 854 الف.


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