استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" بعد فترة توقف طويلة

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استأنف فريق عمل فيلم "كيرة والجن 1919"، تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، وذلك بعد أن توقف تصويرة مؤخرًا بسبب انتشار فيروس كورونا.



فيلم "كيرة والجن" تدور أحداثة في أحداثة حول نضال الشعب المصري ضد الاحتلات الإنجليزي خلل ثورة 1919، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم من إخراج مروان حامد.





وشارك كريم عبد العزيز، جمهوره بصورة جديدة له في أول يوم تصوير له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا:"أول يوم تصوير بس الشغل عالي برضه ربنا يعدي الأيام دي على خير وهتعدي إن شاءالله وهنفتكرها ونضحك مساؤكم فل ورضا".