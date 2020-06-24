جاستن بيبر ينفي اتهامه بالتحرش الجنسي ضمن حادثة ترجع لـ 2014





نفى المغني الكندي الشاب جاستن بيبر، ادعائات سيدة تدعى دانيلا، أنه قام بالتحرش بها في التاسع من مارس عام 2014، خلال تواجده بفندق فورسيزون بمدينة أوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية في ذلك الوقت.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيبر اصدر تصريحات رسمية له عبر حسابه الرسمي على تويتر، خلال مجموعة من التغريدات نفى بها ما تردد حول هذا الشأن وكذب بها هذه الاتهامات.

كما قدم جاستن أدلة موثقة على عدم تواجده بالمكان الذي ادعت به السيدة انه تحرش بها فيه، في الزمان الذي شمل ادعائاتها.



