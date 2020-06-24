توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
وزعت محافظة الدقهلية، 700 صندوق قمامة جديد على الوحدات المحلية بحي شرق وغرب ومركز المنصورة لينضموا لمنظومة النظافة بالمحافظة. 

وأشار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين وقد بدأنا فعليا في التطبيق في مختلف المجالات، وفيما يخص منظومة النظافة يتم توزيع صناديق القمامة على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف مدن المحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة والتي تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضمن الخطة التي وضعها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لرفع وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة. 

وأوضح مختار أن المنظومة الحديثة للنظافة ليست قاصرة على مدينة المنصورة وحدها بل تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أن جميع المحلات سيوضع أمامها صناديق لجمع القمامة، بالإضافة إلى الصناديق الكبيرة التي سيتم العمل بها في كل الشوارع.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الصناديق التى تم ويتم توريدها تأتى فى إطار مشاركة المجتمع المدنى الذى يعد شريك أساسى فى تطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تصب فى صالح المواطنين.

وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة الديوان العام للمحافظة يرافقه اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام وعدد من مديري الإدارات المعنية. 

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن سير الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة الانتظار موجها بحسن استثبال المواطنين وحسن المعاملة. 

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمبني وجه انذارا لمدير عام إدارة المواقف بالمحافظة معربا عن استيائه من انخفاض تحصيل رسوم السيارات وكلفه بعدم الجلوس بالمكتب والتوجه لتفقد ومتابعة سير العمل في المواقف على الطبيعة والتشديد على القيام بتحصيل رسوم الموقف "كارتة".

وتفقد محافظ الدقهلية حمامات ديوان عام المحافظة ووجه لمدير الشئون الإدارية انذارا لتدني مستوي النظافة ووجود تراكمات كهن،وأمر مختار بعمل ورديات النظافة على مدار الساعة خاصة في الحمامات لتليق بالعاملين في الديوان العام. 

ووجه محافظ الدقهلية للسكرتير العام بالبدء الفوري في اقامة مظلة لخدمة المواطنين المتقدمين لإدارة فض المنازعات الموجودة بديوان عام المحافظة والمترددين عليها.
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)
توزيع 700 صندوق قمامة جديد للوحدات المحلية في الدقهلية (صور)

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مصر محافظة الدقهلية صناديق قمامة بوابة الفجر الفجر الدقهلية

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