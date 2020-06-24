رفع وإزالة الإشغالات في حملة للوحدة المحلية ببني سويف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
احمد دسوقي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء، حملة مساء أمس لمتابعة تطبيق قرارات الحكومة وحظر انتقال المواطنين بعد المواعيد المقررة، وذلك بمشاركة وحضور الأستاذ ناجي أحمد خليل والأستاذ عبد الحي سيد نائبي رئيس المدينة ورؤساء المناظق ومسؤولي الإشغالات والمرافق والحملة الميكانيكية والبيئة.

وتمكنت الحملة، من غلق وتشميع محل لبيع الأدوات الكهربائية، كان مفتوحا بعد المواعيد المقررة بالمخالفة لقرارات الحكومة، بالإضافة إلى رفع وإزالة بعض الإشغالات من أمام 3 محلات و2 فرن، وتم التحفظ على الإشغالات المرفوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

توريد 219 ألف طن قمح

وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن توريد 219 ألف و904 طن قمح قبل انتهاء الموسم بزيادة 20 ألف طن عن المستهدف، مع استمرار التوريد في 5 مواقع استلام بالصوامع والشون.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد القمح بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بدائرةالمحافظةوهي(صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى،وصومعةالودي2شرق النيل)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من منتصف الشهر الجاري،وتمت مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم"أمس"استلام وتوريد 93طن قمح،ليصل إجمالي ما تم توريده"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم"إلى 219904طن قمح،بزيادة 19 ألف و904 طن عن المستهدف توريده هذا الموسم والمقدر بــ 200 ألف طن،لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 
من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من 16 يونية الجاري،جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بشهر،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

فيما أضاف المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة: أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو الشهر المقبل.

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