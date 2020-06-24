تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ 254 درجة بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020 لمجموع 254 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، قائلا إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.





وأضاف محافظ الدقهلية، أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.





وأعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و984 طالبا وطالبة بنسبة 98.6% ووفقا للإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين تم قبول 45 ألفا و65 طالبا وطالبة من الحاصلين على مجموع 254 فأعلى.





وتابع، أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 47 طالبا للفصل الواحد موزعين على 945 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.



