وصفات سهلة.. طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر

وصفات سهلة وبسيطة يمكنك إعدادها وتجهيزها بكل سهولة في المنزل لأفراد اسرتك وخاصة للاطفال، حيث أن الأطفال يعشقون الشيكولاتة فبدلا من اكلها بمفردها يمكنك وضعها في الكيك بتحصلين على كيك بصوص الشيكولاتة

وصفات سهلة

وصفة الكيك بصوص الشيكولاته

المقادير:
2ملعقة كاكاو
كوب زيت.
كوب حليب
كوب ونصف سكر.
3 بيضات
كوب ونصف دقيق.
بيكنج لودر
فانيليا

الطريقة:
نضرب الكاكاو مع الزيت والحليب وكوب ونصف السكر فى الخلاط
نأخذ من الخليط كوباً ونضعه بالثلاجة
نضع على باقى الخليط البيض والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ونضربه مرة أخرى بالخلاط

نضعالخليط فى قالب كيك بفرن متوسط لمدة 20 إلى 25 دقيقة

نخرجالكيك ونتركه يبرد ونضع عليه صوص الشيكولاتة المتبقى بالثلاجة ويقدم باردًا.

وصفة كيك الشيكولاتة بدون بيض

المقادير 
كاستين إلا ربع دقيق
1/2 كاسة زيت
كاسة ونصف حليب سائل
4 معالق كاكاو
كاسة سك
معلقة كبيرة فانيلا
معلقة كبيرة باكنج باودر
معلقة صغيرة بيكربونات الصوديومر
رشةملح

معلقة عصير ليمون حامض (حسب الرغبة)

الصوص :

كاسةشاي ماء

معلقتينحليب جاف

معلقة صغيرة فانيلا

معلقتين كاكاو

فجان قهوة سكر

1/4 اصبع زبدة او 4 ملاعق زيت ذرة

معلقة طحين


الخطوات

تخلط المقادير الجافة اولا ثم يضاف الحليب وتحرك جيدا.


توضع في قالب مدهون وتوضع في الفرن حتى تنضح نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً.


لتحضير الصوص، توضع جميع المقادير على النار حتى يصبح الصوص لزج ونسكبها على الكيكة وهي ساخنة.


أخبار تهمك

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

منذ ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

منذ 14 دقيقة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 18 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعتين و 18 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

11:58 ص

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!