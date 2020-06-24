وصفات سهلة.. طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة

وصفات سهلة وبسيطة يمكنك إعدادها وتجهيزها بكل سهولة في المنزل لأفراد اسرتك وخاصة للاطفال، حيث أن الأطفال يعشقون الشيكولاتة فبدلا من اكلها بمفردها يمكنك وضعها في الكيك بتحصلين على كيك بصوص الشيكولاتة

وصفات سهلة

وصفة الكيك بصوص الشيكولاته

المقادير:

2ملعقة كاكاو

كوب زيت.

كوب حليب

كوب ونصف سكر.

3 بيضات

كوب ونصف دقيق.

بيكنج لودر

فانيليا

الطريقة:

نضرب الكاكاو مع الزيت والحليب وكوب ونصف السكر فى الخلاط

نأخذ من الخليط كوباً ونضعه بالثلاجة

نضع على باقى الخليط البيض والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ونضربه مرة أخرى بالخلاط

نضعالخليط فى قالب كيك بفرن متوسط لمدة 20 إلى 25 دقيقة

نخرجالكيك ونتركه يبرد ونضع عليه صوص الشيكولاتة المتبقى بالثلاجة ويقدم باردًا.

وصفة كيك الشيكولاتة بدون بيض

المقادير كاستين إلا ربع دقيق 1/2 كاسة زيت كاسة ونصف حليب سائل 4 معالق كاكاو كاسة سك معلقة كبيرة فانيلا معلقة كبيرة باكنج باودر معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم ر رشةملح

معلقة عصير ليمون حامض (حسب الرغبة)



الصوص :

كاسةشاي ماء

معلقتينحليب جاف

معلقة صغيرة فانيلا



معلقتين كاكاو



فجان قهوة سكر



1/4 اصبع زبدة او 4 ملاعق زيت ذرة



معلقة طحين







الخطوات

تخلط المقادير الجافة اولا ثم يضاف الحليب وتحرك جيدا.







توضع في قالب مدهون وتوضع في الفرن حتى تنضح نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً.





