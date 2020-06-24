راغب علامة لـ"السياسيين": ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأحفادكم"

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قام الفنان اللبناني راغب علامة، بمهاجمة الحكومة اللبنانية بعد تراجع الأوضاع في البلاد بسبب الخلافات السياسية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب راغب علامة تغريدة قال فيها:"إلى كل من أوصل بلدنا الرائع إلى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة لأن الله يمهل ولا يهمل".



وتابع راغب علامة قائلاً :"ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم، وسيكون لكم بهد مماتكم : زعران، حراميي مجرمين خونة".



وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش.