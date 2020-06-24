شباب الصحفيين: اغيثونا من نقيب الأطباء .تخلي عن مسئولياته..وسلم النقابة لمني وشيرين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة استغاثة إلي من يهمة الأمر ضد نقيب الأطباء حسين خيري قائلين: «اغيثونا من النقيب اللي تخلى عن مسئولياته وتحول إلى خيال مآتة مطالبين الدولة بغلق نقابة الأطباء التي أصبحت بؤرة مناوئة لمصر وليست بوقًا لجماعة الإخوان الإرهابية لكن أخطر من الإخوان. مؤكدة الجبهة علي ان شعب مصر الواعي الذي خلع خرفان الجماعة الإرهابية قادر بقوة على التصدي لكل المحاولات التي تسعى للهدم والتخريب خاصه ان في ناس كتير بيننا مالهومش لازمة

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: أي وصف ممكن نوصف بيه نقيب لا يدير ولا يوجد له صوت أمام ناس تانية ممشياه أمثال شيرين غالب أو الإثاربة منى مينا، أي قانون أو شرع أو نخوة تسمح لواحدة مش منتخبة ولا تمثل الجمعية العمومية إن كلامها وأكاذيبها وآرائها الهدامة تمشي على كل الأعضاء اللذين لم ينتخبوها ولم يفوضوها

اضاف طوالة: يعني ينفع إن منى مينا اللي ليس لها صفة في النقابة هي التي تدير لأن النقيب ماشي وراها هي وزميلتهم بتاعت القاهرة

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