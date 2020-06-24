Acer تكشف عن مقعد "Predator OSIM" لدعم راحة المستخدم في الألعاب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:03 م
Acer Predator OSIM
Acer Predator OSIM
كشفت شركة Acer التيوانية، اليوم الأربعاء الموافق 24/6/2020، عن مقعد Predator OSIM الجديد والمخصص للألعاب، والذي يأتي بميزة التدليك لدعم المستخدم بتجربة أكثر راحة في الألعاب.

قدمت Acer مقعد الألعاب الجديد Predator OSIM، خلال حدث [email protected] 2020، والذي يتميز بكرات مدمجة لدعم تدليك المستخدم والحصول على تجربة مريحة في الألعاب.

كما يتميز مقعد Predator OSIM المخصص للألعاب بتصميم جديد يختلف عن الإصدارات السابقة، مع ارتفاع أكبر في الجزء الخلفي من مقعد الألعاب، كما تنقسم كرات التدليك إلى مجموعتين لدعم المستخدم، كما تقدم Acer المقعد بثلاثة من برامج التدليك المثبتة مسبقاً على المقعد، والتي ترتكز على تدليك العنق، والظهر و الأكتاف، وأيضاً برنامج عام.

أيضاً يمكن ضبط برامج التدليك في مقعد الألعاب Predator OSIM لتتوافق مع راحة المستخدم، مثل تركيز التدليك على الظهر، أو العنق عند الشعور بألام في جزء محدد، حيث يمكن تعديل كرات التدليك في 6 أوضاع مختلفة، كما تقدم Acer المقعد بتصميم أنيق يجمع بين الأسود والأزرق وشعار باللون الرمادي.

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