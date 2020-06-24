رئيس مدينة القصير يتابع جهود السيطرة على حريق بمنزل مهجور (صور)

تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، جهود الحماية المدنية في إطفاء حريق بمنزل مهجور بمنطقة الملاحة جنوب المدينة.





وأكد نصر، أن الحريق عبارة عن اشتعال النيران فى بعض المخلفات بأحد المنازل المهجورة، موضحا أن الحماية المدنية قامت بالتحرك الفوري منذ استلام البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق دون وجود أي خسائر في الأرواح.





وأشاد رئيس المدينة، بأفراد الدفاع المدني في سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين، والحفاظ على أرواحهم، مناشدا الأهالي التعاون مع الجهات التنفيذية للنهوض والارتقاء بالمدينة.





وشدد نصر، على قسم البيئة بالوحدة المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وحصر المنازل المهجورة بجميع المناطق، وإلزامهم باغلاقها باحكام، حتى لا يمكن للبعض استغلال تلك الأماكن في إلقاء القمامة والمخلفات بداخلها.





جدير بالذكر أن رئيس مدينة القصير يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة الأعمال بالمدينة وسير العمل بكافة القطاعات وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.



