سكرتير مساعد البحر الأحمر يتابع جاهزية اللجان للامتحانات (صور)

تفقد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويرافقه هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، بالمرور الميداني على لجان امتحانات الثانوية داخل مدينة الغردقة، للاطمئنان على مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأكد السكرتير العام المساعد أن المرور على لجان الثانوية العام جاء في إطار الاطمئنان على توفير وتجهيز كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين ومنع انتشار فيروس كورونا.





وتفقد الطويل، لجنة مدرسة وليد الجعفري ولجنة مدرسة حسن كامل ولجنة مدرسة الميناء المتميزة لغات ولجنة مدرسة الثانوية بنات، ولجنة مدرسة حامد جوهر، للاطمئنان على الاحتياطات اللازمة قبل بدء لجنة الامتحانات غدًا حفاظًا على سلامة الطلاب، كما قام بالمرور على عدد من الفصول داخل اللجنة العامة، والتأكد من كل فصل مخصص به أماكن لعدد 14 طالبًا فقط، حفاظا على التباعد بينهم.





وفي ذات السياق وجه سكرتير العام المساعد بضرورة وسرعة زيادة عمل مظلات خارج المدرسة لحين دخول الطلاب والالتزام بإتباع تعليمات التباعد بين الطلاب، وكذلك تم التأكد من توافر الكميات الكافية من الكمامات والمعقمات والقفازات وزجاجات مياه الشرب للطلاب وغيرها من الأدوات اللازمة، لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للطلاب والمراقبين.





وفي ذات السياق أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أن كافة اللجان جاهزة وعلى استعداد تام لاستقبال كافة الطلاب في لجنة الامتحانات غدًا الخميس، مضيفًا أنه يتابع بصفة الدورية المرور علي جميع اللجان للاطمئنان من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما أوضح أنه قام بتوفير عدد 10 مدرسين من خارج لجان الامتحانات لتنظيم حركة دخول واصطفاف الطلاب وتنظيم المسافات المتباعدة عن كل طالب أثناء دخول اللجنة، بالإضافة إلي تواجد عضو ضبط جودة من التطوير التكنولوجي لتصوير كافة الإجرارات الاحترازية التي قامت بها المديرية وتصويرها في بث مباشر لغرفة العمليات بالوزارة.



