مفاجآت في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايوركا بالدوري الإسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:47 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة الليلة أمام ريال مايوركا في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الأربعاء عن التشكيل الذي من المحتمل أن يخوض به زيدان مباراة الليلة، والذي من المتوقع.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مايروكا كالتالي : 

حراسة المرمى : كورتوا 

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ميندي

خط الوسط : كروس - فالفيردي - مودريتش

خط الهجوم : هازارد - بنزيمة - جاريث بيل.

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