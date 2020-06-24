صالح جمعة يكتفي بجلسة في الجيم بعد غيابه عن المران الجماعي بالأهلي
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:28 م
علي نبوي
خاض صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام وباقي أفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض صالح جمعة تدريبات في «الجيم»، فيما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين اليوم، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وكان صالح قد تأخر عن انطلاق مران المجموعة الثانية في الأهلي نحو 40 دقيقة، ليخوض تدريبات في الجيم.
واشتملت تدريبات الفريق اليوم على جانب بدني، وخاض محمد محمود وحمدي فتحي، تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.