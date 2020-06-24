شباب الصحفيين إلي مجلس نقابة الأطباء: عودوا إلي رشدكم..واسمعوا شكاوى المواطنين من مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
وجهت جبهة شباب الصحفيين رساله ناريه إلي  مجلس نقابة الأطباء الذي يتجاهل الحقائق لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المواطنين وصحتهم.مؤكدة الجبهة علي أن لعبة الحسابات الانتخابية تسيطر على المشهد داخل النقابة بعبدا عن المصلحة العليا للبلاد

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن وجود قلة غير مسئولة بأوساط الأطباء يتغيبون عن عملهم بدون اسباب لصالح جهات أخرى..وكان يجب على النقابة أن تتصدى لهم كما كانت قبل أن تقع في يد حفنة من الاثاريين 

اضاف طوالة: ان هذا لا يقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية في مكافحة المرض فليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض اثناء تأدية عملهم لكن الجهة الوحيدة التي تتغني بها كما لو كانت تجامل الشعب المصري هي نقابة الأطباء

أشار رئيس الجبهة إلي أنة على النقابة أن تعود إلى رشدها وإلي الواقع الذي يعلمة المواطن ..افتحوا مواقع التواصل الاجتماعي واسمعوا شكاوى المواطنين من هؤلاء القلة.. النقابة تحولت إلى وعاء فئوي ردئ يحتاج إلى حالة إصلاح وصيانة

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