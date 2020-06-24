قبل عودة الدوري.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك (أرقام)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:20 م
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
يعقد مجلس الزمالك اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق فى وجود وكيله ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة عودة الفريق للتدريبات، وكذلك المشاركة في مباريات الدوري، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضي مجددًا بعد توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ولن يصدر الزمالك قراره الرسمي بالعودة إلى التدريبات إلا عقب الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفني الفرنسي حتى يكون هو المسئول عن قراره ويتحمل نتائجه حال تعرض اللاعبين أو أحد من أفراد الجهاز الفني لأي أضرار صحية.

وحقق الفرنسي كارتيرون نتائج جيدة مع الزمالك منذ توليه المسئولية الفنية للفريق وتوج مع الفريق ببطولتين قبل توقف النشاط الرياضي، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لتجديد تعاقده لمدة موسم إضافي ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض حتي نهاية الموسم المقبل.

ماذا قدم الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك؟
تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون مقاليد القيادة الفنية للزمالك في 3 ديسمبر 2019، خلفًا للمدرب ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بعد إقالة الأخير بسبب سوء النتائج.

قاد المدرب الفرنسي فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات (10 بالدوري الممتاز – 7 في دوري الأبطال – 2 بكأس السوبر – 1 بكأس مصر)، وفاز في 11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين، سجل فريقه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

خاض مدرب الأهلي السابق، 10 مباريات مع الزمالك في الدوري الممتاز، وحقق 6 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد مع الفريق 21 نقطة، ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

صعد كارتيرون بفريق الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه فريق الرجاء المغربي في مباراة قوية تحدد إقامتها بشكل مبدئي مطلع سبتمبر المقبل، بعد توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.

توج فريق الزمالك مع كارتيرون بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، وبطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1.

ويعد المغربي أشرف بنشرقي هداف الزمالك تحت قيادة المدرب ا لفرنسي وسجل معه 8 أهداف، بينما يوسف إبراهيم أوباما الأكثر صناعة للأهداف بـ 6 أهداف.

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