رضوي الشربيني تشعل "التيك توك" بهذا الفيديو

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يحرص عددكبير من الفنانين والإعلاميين مشاركة خلال فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المسنجد الذي يجتاح العالم حاليا ، ويقوم بعضهم بعمل فيديوهات طريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت رضوي الشربيني ڤيديو جديد لها عبر نطبيق التيك توك بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"انستجرام" ةهي تقدد مكالمة فتاة لتسأل عن المثل الشعبي إن راح القرد يجي غزال.



وعلقت رضوي علي الڤيديو ممازحة جمهورها : "ولا عايزين قرد ولا عايزين غزال".





