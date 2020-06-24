نور هشام سليم يعود لإثارة الجدل من جديد

Advertisements







أثار نور نجل الفنان هشام سليم الجدل منذ أيام قليلة بسبب تأييده لسارة حجازي وللمثليين، وأنه لم يكن لديه خلل هرومني كما صرح والده منذ فترة،وأنه قام بإجراء عملية تحويل جنسيًا بإرادته، ليعود مُجددًا لإثارة الجدل من جديد بأنه يمر بفترة صعبة، وأنه شعر بالوحدة بعد موت سارة حجازي، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتب نور هشام سليم :"من يوم ما أعلنت إنى تحولت جنسيًا وكما قال أبي يومها، أنا أمر بفترة صعبة جدًا، لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كإني أملُك القدرة على فعل شيء، وأنا لا أستطيع أن أساعد نفسي".



وتابع نور هشام سليم قائلاً:"عند موت سارة شعرت بأنني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السُباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها.. لقد تعلمت أن ندعي لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق، أين الرحمة".





وفي سياق آخر، يشارك هشام سليم في مسلسل"هجمة مرتدة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ

باهر دويدار، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.