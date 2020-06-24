روجينا:"نفسي أعمل دور نعيمة عاكف"

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كشفت الفنانة روجينا عن الشخصية، التي تقديمها خلال مسيرتها الفنية سيرتها الذاتية، في عمل فني سواء كان درامي أو سينمائي، كما أوضحت الأسباب التي جعلتها تفكر في ذلك.









وقالت روجينا خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي:" أنا طول عمري أقول كدة والحقيقة، نفسي أعمل دور نعيمة عاكف، نفسي أقدم شخصيتها لأنها الحقيقة جات أثرت فينا أوي ،وكانت فراشة وماتت وهي صغيرة أوي، والحقيقة كانت حاجة عظيمة في جيلها، حاجة مختلفة، بتلاقيها بتمثل وبترقص وبتغني، دمها خفيف، نعيمة عاكف حالة".



يُشار أن آخر أعمال الفنانة روجينا الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت من خلال دور" فدوى"نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.







