ضبط طالب نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه (الامتحان على الواتس آب) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة). 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، وباستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماة ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالامتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديًا. 

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.


ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

 

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