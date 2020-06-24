التنمية المحلية: وقف نشاط أي منشأة غير ملتزمة بضوابط مجابهة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:14 م
شعراوي
شعراوي
الفجر
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التعاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوي إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم-المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوي أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فتح المطاعم غير ملتزمة عودة النشاط حظر الشيشه بوابة الفجر التنمية المحلية

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 23 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعة و 10 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر التفاصيل الكاملة للضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة تشغيل المطاعم السياحية

لو هتخرج.. 30 شرطًا يجب توافرها في المطعم السياحي لسلامتك الشخصية

25 شرطًا لإعادة تشغيل المنشآت السياحية.. تعرف عليها

"بعد قرار العودة".. تعرف على اشتراطات استئناف العمل للمطاعم السياحية

ننشر الدليل الاسترشادي لتشغيل المواقع السياحية والأثرية في مصر

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!