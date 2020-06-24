بصورة من داخل منزلها.. ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت ريهام بالصورة من داخل منزلها تجلس امام حمام السباحة وهي تقرأ بعض الكتب وعلقت قائلة :الشئ الوحيد الذي يجرى في الحجر الصحي هو أنني أخيرا لدي الوقت للقراءة .

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

أخبار تهمك

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 23 ساعة

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!