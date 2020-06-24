بصورة من داخل منزلها.. ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

Advertisements

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت ريهام بالصورة من داخل منزلها تجلس امام حمام السباحة وهي تقرأ بعض الكتب وعلقت قائلة :الشئ الوحيد الذي يجرى في الحجر الصحي هو أنني أخيرا لدي الوقت للقراءة .



وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.