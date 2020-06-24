أمن أسيوط يضبط عاطلا لاتجاره في المخدرات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) حال قيادته سيارة، وبحوزته (453 لفافة لمخدر الهيروين بالإضافة إلى كمية لم يتم تعبئتها - ميزان حساس - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والسيارة والهاتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين عليها.



بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بأكتوبر، حبس صاحب جراج ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في ٣ كيلو من مخدر الأفيون المخدر 

وأمرت النيابة بالتحفظ على 3 كيلو ونصف وإرسال عينىة منها إلى المعمل

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