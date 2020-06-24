اتحاد الكرة يُعلن وجود 6 حالات ايجابية فى اليوم الثانى للمسح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن وجود 6 حالات ايجابية بفيروس كورونا بعد اجراء المسحات على اللاعبين والمدربين والاداريين والعامليين .

وكشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفريق .

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انطلق في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر.





وكانت الرياضة في مصر وأغلب دول العالم توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن رئيس الوزراء عن عودة الحياة وسط الإجراءات الاحترازية.





وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عن إقامة التدريبات على مجموعتين، حيث شهدت المجموعة الأولى وجود كل من "شريف إكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، أحمد فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور أجايي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي.



