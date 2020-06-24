نور قدري تنهار بالبكاء بسبب نيللي كريم وآسر ياسين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة نور قدؤي، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وكانت نور في الفيديو متقمصة شخصية عبلة كامل وهي تبكي ، عندما كانت تشاهد مشهد  نيللي كريم وآسر ياسين في مسلسل بـ ١٠٠ وش وهو : "مفيش واحدة هاي شوجر".

وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات و علق الجمهور قائلاً:"ايه الحلويات اللي على الصبح دي" ، وكتب معجب آخر:" قمر ما شاء الله" ، قال آخر:"فصلتيني ضحك".

يذكر ان آخر عمل لنور كان طرح أغنيته "تاج راسي" بمناسبة عيد الأم، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

الجدير بالذكر أن اغنية "تاج راسي" كلمات سيد حسن، والحان وتوزيع نديم جمال، جيتار باسم سعيد، عود: محمد علي، كمان: محمد علي، باص: عماد حمدي، تسجيل  صوتي: إسلام غلاب، ميكس وماستر: Studio one.


أخبار تهمك

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن عملاء القوائم السوداء

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

منذ حوالي 23 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ يوم

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ يوم

مذبحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

11:42 م

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

10:29 م

بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!