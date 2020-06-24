نور قدري تنهار بالبكاء بسبب نيللي كريم وآسر ياسين

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نشرت الفنانة نور قدؤي، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات "تيك توك".



وكانت نور في الفيديو متقمصة شخصية عبلة كامل وهي تبكي ، عندما كانت تشاهد مشهد نيللي كريم وآسر ياسين في مسلسل بـ ١٠٠ وش وهو : "مفيش واحدة هاي شوجر".



وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات و علق الجمهور قائلاً:"ايه الحلويات اللي على الصبح دي" ، وكتب معجب آخر:" قمر ما شاء الله" ، قال آخر:"فصلتيني ضحك".



يذكر ان آخر عمل لنور كان طرح أغنيته "تاج راسي" بمناسبة عيد الأم، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".



الجدير بالذكر أن اغنية "تاج راسي" كلمات سيد حسن، والحان وتوزيع نديم جمال، جيتار باسم سعيد، عود: محمد علي، كمان: محمد علي، باص: عماد حمدي، تسجيل صوتي: إسلام غلاب، ميكس وماستر: Studio one.





