جودة التعليم: 10% فقط من المدارس حصلت على شهادة الاعتماد (فيديو)

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن معدلات التقدم للاعتماد تحسنت خلال الفترة الأخيرة تحسن ملحوظ، وإن لم تكن بالنسبة التي نتمناها، ولكن مازالت هناك بعض المشاكل التي تعوق المؤسسات التعليمية مثل كثافة الفصول والبنية الأساسية وكفاءة المعلمين والامن والسلامة في المنشآت، ومخرجات العملية التعليمية.





وأضافت " يوهانسن عيد"، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسب المدارس التي حصلت على شهادة اعتماد ارتفعت من 7-10%، بينما وصلت لـ 30% بالنسبة للجامعات والتعليم العالي، وهذا بالنسبة للتعليم العام والأزهري.





وأكدت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن شهادة الاعتماد مدتها 5 سنوات، ولا بد للمؤسسة أن تتقدم مرة اخرى للاعتماد قبل انتهاء السنة الخامسة وإلا يسقط اعتمادها، لافتة إلى أنه خلال الـ 5 سنوات يتم تلقي تقارير دورية من المؤسسات التعليمية مع القيام بزيارات مفاجئة للمتابعة، منوهة بأن جميع الزيارات توقف مع تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة ملحمة كبيرة كل عام، وهذا العام يواجهون تجربة جديدة ومختلفة بسبب وباء كورونا.





وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنهم أضافوا لمنظومة الثانوية العامة فريق جديد لعمل تقارير إلكترونية حول كل ما يحدث باللجان.





وأشار إلى أنهم تلقوا تقاريرا من الجهات المتابعة تشير إلى أن نسبة المدارس التي واجهت مشكلات لا تتجاوز 1%، مؤكدًا أن ما يتم تناوله على ساحات التواصل الاجتماعي محاولة عنيفة لهز صورة الثانوية العامة.





وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنهم خصصوا منصة رسمية إلكترونية لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة، متابعًا: "حريصون جدًا على الطلاب، ولو كان فيه مشكلة حقيقية نحب نعرفها"، متابعًا: "لن نعتد بأى شكوى خارج القنوات الرسمية للوزارة"، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التواجد قبل الامتحان بساعتين.





وشدد على أن الصورة العامة في امتحانات الثانوية العامة إيجابية للغاية، متابعًا: "نعمل على حل أي تحديات قد تواجه طلبة الثانوية العامة في عدد محدود من اللجان".





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الحالات التي رصدوها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لا تتجاوز 10 طلاب.





وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التحقق من الصورة المتداولة بقيام بعض الطلبة بالغش، مؤكدًا أن نسبة تسريب الامتحانات صفر.





وأشار إلى أنه تم ضبط كل الأفراد المتواجدين بالصورة المتداولة حول غش الطلاب، متابعًا: "مشرفة في إحدى اللجان قامت بتسريب صورة الطلاب أثناء الغش؛ لتصدير ثورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة".



