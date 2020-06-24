5 آلاف في الساعة.. سقوط شبكة "كوكي" لممارسة الدعارة بالقاهرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:00 م
شبكة كوكي
شبكة كوكي
هبة عبد الحفيظ
أمر المستشار محمد الصاوي، مدير نيابة قصر النيل، وبإشراف المستشار محمد الغمراوي، رئيس النيابة بحبس شبكة دعارة، ضبطت داخل فندق شهير، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام "سماح. إ" ٢٧ سنة وشهرتها كوكي بإدارة صفحة على "فيس بوك" لاستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل الفنادق بالقاهرة مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

وبعرض المعلومات على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيدان أحمد عز ووائل طه، ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من "شيماء.س" ٢٩ سنة شهرتها شوشو و"منى. ق" ٢٦ سنة شهرتها سارة أثناء تواجدهم في فندق شهير بقصر النيل.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل ٥ آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

تم تحرير المحضر رقم ٣٣١٣ جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.


واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وفي سياق متصل، يذكر أن مصدر أمني مسؤول، أفاد أمس بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توصلت إلى مكان اختباء "منة"، وصديقتها "شيماء"، بأحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، مؤكدا إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لضبطهما، خلال الساعات القادمة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة. 

كما تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على مازن إبراهيم، وتم التحفظ عليه داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات. 


كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو ظهرت خلالها "منة عبد العزيز" زعمت خلاله تعرضها للضرب والاعتداء الجنسي على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما. 


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