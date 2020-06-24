هالة صدقي تشارك جمهورها بصورة عائلية عبر "إنستجرام"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة هالة صدقي بالتفاعل من حين لآخر مع متابعيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هالة بصورة عائلية برفقة أخيها وأولاده وعلقت على الصورة قائلة : ولاد أخويا الخير كله ليهم ويبارك فيهم.

يذكر أن يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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